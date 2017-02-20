Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () KADIKÖY'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmında yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulunduğu belirtildi. Müjdat Gezen olayla ilgili basın açıklaması yapacak.
(Görüntülü Haber) Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kundaklama iddiası (1)
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () KADIKÖY'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmında yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulunduğu belirtildi. Müjdat Gezen olayla ilgili basın...
20 Şubat 2017 Pazartesi 10:21
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