Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği görülüyor. Kundaklama sonrası sanat merkezinin girişinde hasar meydana geldi. Müjdat Gezen ve çok sayıda sanatçı olay üzerine sanat merkezine geldi. Gezen'in açıklama yapacağı belirtildi
(Görüntülü Haber) Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklama anı kamerada (2)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği görülüyor. Kundaklama...
20 Şubat 2017 Pazartesi 11:16
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