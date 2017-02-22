İSTANBUL,()-KADIKÖY'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A.Aligül'un, olayın ardından Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Hesabından, "K... çocuğunun tamamı yansaydı keşkeeeee" başlığıyla sanat merkezinin yandıktan sonraki fotoğrafını paylaşan şüpheli M.A.Aligül, aynı fotoğrafın altına, "Osmanlı torunu sayesine bu makam ve mevkiye getiren halk yakmasını da bilir hayır dedi diye değil Osmanlı torununu bir o... gibi çok hoşuma gitti yavvv bana gönder ..... demesinden dolayı kızıyorum" yorumunu yazdı. Şüpheli hesabından ayrıca, ""Allah'ın sopası yok ki gözüne soksun s... Müjdat Gezen sanat merkezi gece cayır cayır yanıyor du Osmanlı'ya dil uzatırsa g... giderrrrrr peter olsun" yorumunu da paylaştı.
(Görüntülü Haber) Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısından dikkat çeken paylaşımlar
İSTANBUL,()-KADIKÖY'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A.Aligül'un, olayın ardından Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Hesabından, "K... çocuğunun tamamı...
22 Şubat 2017 Çarşamba 21:05
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