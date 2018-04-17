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(Görüntülü Haber) Muhtar otomobilinin içinde intihar etti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Sarıpınar Mahallesi Muhtarı Yaşar B. (45), otomobilinde, çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. Olay saat 16.00 sıralarında, Beşeylül Mahallesi, Kurtuluş Caddesi'nde...

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Sarıpınar Mahallesi Muhtarı Yaşar B. (45), otomobilinde, çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay saat 16.00 sıralarında, Beşeylül Mahallesi, Kurtuluş Caddesi'nde park halindeki 45 KA 6983 plakalı otomobilde meydana geldi. Çevredekiler, otomobilden gelen silah sesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Sarıpınar Mahallesi Muhtarı Yaşar B.'nin, çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar ettiğini belirledi. İki dönemdir muhtarlık görevini yürüten evli ve 2 çocuk babası Yaşar  B.'nin, piyasaya olan borçları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu ve bu yüzden intihar etmiş olabileceği iddia edildi. Muhtar Yaşar B.'nin cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Soruşturma sürüyor. 

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