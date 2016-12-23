(Görüntülü Haber) Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü davasında duruşma ertelendi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişi ile birlikte bindiği helikopterin düşmesi sonucu ölümünde, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davanın 12'nci duruşması görüldü. FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklu bulunan Özmen'in katılmadığı duruşma, eksiklerin giderilmesi için 28 Nisan'a ertelendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken 'Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor' bilgi notuyla çalışmaların aksamasına neden olduğu iddiasıyla 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Dursun Özmen'in yargılanmasına Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklu bulunan Özmen'in katılmadığı duruşma, eksiklerin giderilmesi için 28 Nisan'a ertelendi. Duruşma sonunda adliye önünde partililerle birlikte bir açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, görülen davanın ana dava olmadığını anımsatarak, "Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarımızın dava sürecinde bugün 12'nci duruşma gerçekleştirildi. Biliyorsunuz bu ana soruşturma dosyası sonrası açılmış bir dava değil, tefrik edilmiş bir konu. Kahramanmaraş'tan, Kayseri'ye ve bazı illere gönderilen 'Muhsin Yazıcıoğlu kurtuldu geliyor' bilgi notunun sahibi dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Dursun Özmen'le ilgili sürdürülen bir dava. 12'incisi gerçekleştirildi ve inşallah 28 Nisan'da 13'üncüsü için yine burada olacağız" diye konuştu. Destici ayrıca, ana davayla ilgili verilen takipsizlik kararına yaptıkları itirazın sonuçlanmadığını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan yeni belge ve iddialar üzerine yaptıkları başvurunun adından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ise devam ettiğini kaydetti. Destici, şöyle devam etti: "Biz başından itibaren 'Burada ana şüpheler var ve bu şüpheler ortadan kaldırılıncaya kadar, aydınlatılıncaya kadar biz bu sürecin takipçisi olacağız arkadaşlarımızla birlikte' dedik. Daha öncede ifade ettim kimse bizim yılgınlık, yorgunluk göstermemizi, bıkmamızı, usanmamızı, korkmamızı beklemesin. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada camiamız, arkadaşlarımız, avukatlarımız hep birlikte hukukun üstünlüğüne inanan vatandaşlarımızla birlikte bu süreci takip etmeye devam edeceğiz." Avrupa Türk Birliği Federasyonu Genel Başkanı, aynı zamanda merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da akrabası olan Erol Yazıcıoğlu ise yönetim kurluyla birlikte davayı izlemek için Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümün bir suikast olduğunu belirten Erol Yazıcıoğlu, "Şehit liderimiz hep adalet arardı. Biz de onun ayak izlerine basarak Anadolu'muzda adaletin muhakkak bir gün tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.