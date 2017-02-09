(Görüntülü Haber) Muhabbet kuşu hırsızları tutuklandı

KONYA'da girdikleri marketten 5 bin lira değerinde çay, sigara, çikolata, inşaat firmasından da 7 bin lira değerinde 3 dizüstü bilgisayar ile 2 muhabbet kuşunu çalan ve polis tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı. Merkez Karatay İlçesi'nde bir marketten 20 bin lira değerinde sigara, çay, çikolata ve güvenlik kamerası kayıt cihazı, bir inşaat firmasından da 7 bin lira değerinde 3 dizüstü bilgisayar ile 2 muhabbet kuşu çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Polis çevredeki güvenlik kameralarından yaptığı incelemede her iki işyerindeki hırsızlığı, hırsızlıktan kaydı bulunan 28 yaşındaki Halil İbrahim U., 27 yaşındaki Fatih A. ve 25 yaşındaki Ahmet A. olduğunu tespit etti. Polis, 3 kişiyi dün çaldıkları malzemeleri satmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada şüphelilerden Halil İbrahim U., gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince, "İyi çek bak" dedi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Çaldıkları malzemelerde sahiplerine teslim edildi.