(Görüntülü Haber) Muğla'daki kazada 4 yaşındaki Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 4 yaşındaki Ruba Halil yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Kaza, saat 18.30 Atakent Mahallesi Mopak Lojmanları önünde meydana geldi. Suriye uyrukla 4 yaşındaki Ruba Halil, kaldırımda bekleyen ailesinin yanından ayrılıp koşarak yola fırladı. Dalaman istikametinden gelen 44 yaşındaki Serdar S. yönetimindeki 34 PF 7351 plakalı otomobil, çocuğa çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulup metrelerce sürüklenen talihsiz çocuk, arkadan gelen 52 yaşındaki Mustafa B., yönetimindeki 48 D 7762 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Halil'i ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, yapılan müdahale rağmen hayatını kaybetti.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattığı soruşturma kapsamında, sürücüler Serdar S. ile Mustafa B.'yi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.