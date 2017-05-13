(Görüntülü Haber) Muğla'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var (2)

MUĞLA, () - MUĞLA- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda ölü olduğu belirtilirken olay yerine ambulanslar ve sağlık ekibiyle, itfaiye ekipleri de sevk edildi.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:32