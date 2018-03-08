(Görüntülü Haber) Muğla'da hırsızlara yönelik operasyonda 10 gözaltı

MUĞLA merkezli 2 ilde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 8, hırsızlık malı satın aldığı gerekçesiyle 2 olmak üzere 10 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Ekipler, geçen salı günü saat 07.00'den itibaren Muğla'nın Milas, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçeleri ile Denizli'nin Merkez Efendi ilçesindeki 12 ayrı adrese operasyon düzenledi. Hırsızlık şüphelileri H.K., E.C., C.K., R.C., O.C., T.K., A.Ş. ve Ş.Y. ile çalınan malı satın aldıkları gerekçesiyle A.D. ve M.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 2 oksijen tüpü, oksijen tüpü hortumu, 3 araç aküsü, 10 cep telefonu, 15 simkart, 3 cep telefonu hafıza kartı ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.