MUĞLA/ Muğla Antalya karayolunda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen 24 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
(Görüntülü Haber) Muğla' da 24 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı araç kamerasında
MUĞLA/ Muğla Antalya karayolunda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen 24 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:25
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