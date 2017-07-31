(Görüntülü Haber) Muay thai sporcusu kazada öldü

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki muay thai sporcusu Ferdi Kandemir yaşamını yitirdi.



Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez İlçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 K 9447 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ferdi Kandemir'e, Rahman Mutlu'nun kullandığı 07 CFC 43 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ferdi Kandemir, başından ağır yaralandı.



Özel bir hastaneye götürülen Kandemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Rahman Mutlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazadan sonra olay yerine gelen Ferdi Kandemir'in ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirdi.



Muay Thai Milli Takımlar Baş Antrenörü Yasin Urlu'nun da öğrencisi olan Ferdi Kandemir'in cenazesi bugün ailesi tarafından Adli Tıp Morgu'ndan alınarak, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.