Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da kentin işlek caddelerinden birinde motosikletin önünü kaldırarak yüzlerce metre ilerleyen sürücü, trafikteki diğer sürücülere korkulu anlar yaşattı. Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda meydana geldi. Plakasız motosiklet üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü, trafikte korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevresindeki araçlara aldırmadan motosikletin önünü kaldırarak yüzlerce metre ilerleyen trafik magandası, görüntülendiğini fark edince normal seyrine dönüp, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.
(Görüntülü Haber) Motosikletli trafik magandası korku saçtı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da kentin işlek caddelerinden birinde motosikletin önünü kaldırarak yüzlerce metre ilerleyen sürücü, trafikteki diğer sürücülere korkulu anlar yaşattı. Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova...
29 Ağustos 2017 Salı 08:10
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