(Görüntülü Haber) Motosikletli saldırgan genç kızı ayağından vurdu

SAMSUN'da yolda yürüyen Gülcan Sağlam (21), motosikletteki kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ayağından vurularak yaralandı. Olay, Canik ilçesinde bulunan 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir arkadaşının evinden çıkan Gülcan Sağlam, yolda yürüdğü sırada plakası tespit edilemeyen bir motosikletten açılan ateşle sağ ayağından yaralandı. Gülcan Sağlam, yoldan geçmekte olan bir kişi tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi olmayan Gülcan Sağlam'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.