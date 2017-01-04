Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM, İSTOÇ mevkinde motosikletli trafik polisine çarpan bir otomobil kayıplara karıştı. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından takip edildiği ve durmasının istendiği sırada polise çarptığı belirtiliyor.
(Görüntülü Haber) Motosikletli polise çarpan otomobil kayıplara karıştı
Ersan SAN/İSTANBUL, () TEM, İSTOÇ mevkinde motosikletli trafik polisine çarpan bir otomobil kayıplara karıştı. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan otomobilin, çarptığı motosikletli polis tarafından...
04 Ocak 2017 Çarşamba 15:55
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