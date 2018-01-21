Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyor
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD...
Teğmen Karlı, kadın korucuları eğitip, 'Ejder' komandolarla operasyona çıkıyor
Bingöllü Kadın Subay
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11...
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...

(Görüntülü Haber) Motosikletli kapkaççılar yakalandı

BURSA'da motosikletle yanına yaklaştıkları kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 2 kişi, güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalandı. Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde Münevver Sokak'ta yürüyen...

BURSA'da motosikletle yanına yaklaştıkları kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 2 kişi, güvenlik kameralarından yola çıkılarak yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde Münevver Sokak'ta yürüyen M.G'nin arkasından motosikletlerle yaklaşan iki kişiden biri, içinde cep telefonu ve 30 lira bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. M.G.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Suriye uyruklu M.Ş. ve M.C. olduğunu belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kapkaç yöntemiyle çalınan 30 lira ve cep telefonu ise sahibine teslim edildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314