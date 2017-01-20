Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu: 37 gözaltı kararı
İTÜ'de "FETÖ" operasyonu : 37...
Fitch, PPK öncesi dolar 3.82, euro 4.08 liranın üzerinde
Dolar güne yine artışla başladı
İstanbul emniyetinde il içi atamalar, işte yeni görev yerleri
İstanbul emniyetinde yer yerinden oynadı
Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
Milletvekili kendisini kürsüye kelepçeledi

(Görüntülü Haber) Motosikletli kapkaççı tutuklandı

ADANA'da Hande Deniz A.'nın omzundaki çantayı alırken, yere düşürüp yaralanmasına neden olan motosikletli kapkaç şüphelisi 24 yaşındaki Nazım Kaplan, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Merkez...

ADANA'da Hande Deniz A.'nın omzundaki çantayı alırken, yere düşürüp yaralanmasına neden olan motosikletli kapkaç şüphelisi 24 yaşındaki Nazım Kaplan, polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi'nde oturan Hande Deniz A., 6 Ocak'ta işten çıktı, evine giderken arkasından motosikletle yaklaşan 2 şüpheli, kadının omzundaki çantayı çalmak istedi. İçinde bir miktar para, kredi kartları olan çantayı bırakmayan Hande Deniz A., yere düştü. Sürüklenen Hande Deniz A., yaralandı. Çantayı alan kapkaççılar, ise ara sokaklara girerek kayıplara karıştı. Tedavi edilen Hande Deniz A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube ekipleri, kapkaç zanlılarının kaçış güzergahında güvenlik kameralarını inceledi. Görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgilerini de değerlendiren polis, motosikletin arkasında oturan ve Hande Deniz A.'nın omuzundaki çantayı çalan saldırganın Nazım Kaplan olduğunu tespit etti. Birçok suçtan kaydı bulunan Nazım Kaplan, ekiplerin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen Nazım Kaplan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanırken, motosiklet sürücüsü ise aranıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55