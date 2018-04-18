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(Görüntülü Haber) Motosikletli gaspçı, genç kadını yumruklayıp, telefonunu gasp etti

ANTALYA'da motosikletle takip ettiği Pınar B.'ye (33) yumruk atıp telefonunu gasp eden F.Y. (25), kısa sürede yakalandı. Olay, 11 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5122 Sokak'ta meydana geldi. Korkuteli'nde...

ANTALYA'da motosikletle takip ettiği Pınar B.'ye (33) yumruk atıp telefonunu gasp eden F.Y. (25), kısa sürede yakalandı. Olay, 11 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5122 Sokak'ta meydana geldi. Korkuteli'nde gıda üzerine işyeri bulunan Pınar B., annesindeki kızını almak için otomobiliyle yola çıktı. Pınar B.'yi motosikletle takip eden F.Y., ara sokağa aracını park eden kadının yanına yaklaştı. F.Y., "Bana çarpıp neden kaçtın" diye bağırdıktan sonra polisi arayacağını söyleyen Pınar B.'yi yumrukladı. Kadının elindeki telefonu gasp eden F.Y., kaçtı. Olay sonrası şoka giren Pınar B., yakınlarının yardımıyla durumu polise bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin hırsızlık ve gasp olaylarından 16 suç kaydı bulunan F.Y. olduğunu belirledi. Polis, F.Y.'yi park halindeki bir otobüste uyurken yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette ifadesi alınan F.Y., adliyeye sevk edildi. Kendisini dövüp gasp eden F.Y.'nin yakalandığı öğrenen Pınar B., polise teşekkür etti. Yaşadığı olayın şokunu atlatamadığını söyleyen Pınar B., "Olay günü ve sonrası çok korkmuştum. Ancak polisin duyarlılığı ve kısa süre içinde şüphelinin yakalanması beni çok mutlu etti" dedi.

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