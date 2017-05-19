Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),() ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Gülüç Beldesi'nde alkollü kullandığı motosikletiyle otomobile çarpan sürücü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Bekyeri Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana geldi. 56 yaşındaki Gürsel Kırsal yönetimindeki 67 LB 256 plakalı motosiklet, önde giden 37 yaşındaki Mustafa Güney'in kullandığı 67 LG 738 plakalı otomobile çarptı. Motosikletten savrulan sürücüsü Gürsel Kırsal, yaralandı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kırsal'ın yapılan kontrolünde 2.00 promil alkollü olduğu saptandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Motosikletiyle otomobile çarpan alkollü sürücü yaralandı
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),() ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Gülüç Beldesi'nde alkollü kullandığı motosikletiyle otomobile çarpan sürücü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Bekyeri Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana geldi. 56 yaşındaki...
19 Mayıs 2017 Cuma 11:08
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