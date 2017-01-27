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(Görüntülü Haber) Motosikletin çarptığı genç kız yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde yol kenarında yürüyerek evine giden Neslihan Bozdemir'e ters yönden gelen motosiklet çarptı. Yaralanan Neslihan Bozdemir tedavi altına alındı. Kaza, D-100 Karayolu Hasanpaşa Mahallesi Çalık Sokak'ta meydana...

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde yol kenarında yürüyerek evine giden Neslihan Bozdemir'e ters yönden gelen motosiklet çarptı. Yaralanan Neslihan Bozdemir tedavi altına alındı. Kaza, D-100 Karayolu Hasanpaşa Mahallesi Çalık Sokak'ta meydana geldi. Ayhan K. idaresindeki 41 K 6835 plakalı motosiklet ters istikamette seyrederken, yol kenarında yürüyerek evine giden Neslihan Bozdemir'e çarptı. Motosikletin altında kalan Neslihan Bozdemir yaralandı. Bozdemir'in yanında bulunan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi genç kıza müdahalede bulundu. Ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neslihan Bozdemir tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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