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(Görüntülü Haber) Motosiklet kazasında baba-oğul yaralandı

KAYSERİ'de motosikletle tarlaya giden baba-oğul traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan baba Hasan ile oğlu Duran Deniz aynı ambulansla hastaneye getirildi. Merkez Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde 51 yaşındaki Hasan Deniz, oğlu, 25 yaşındaki...

KAYSERİ'de motosikletle tarlaya giden baba-oğul traktörle çarpıştı. Kazada yaralanan baba Hasan ile oğlu Duran Deniz aynı ambulansla hastaneye getirildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde 51 yaşındaki Hasan Deniz, oğlu, 25 yaşındaki Duran Deniz ile birlikte motosiklete binerek tarlalarına gitmek üzere yola çıktı. Motosiklet, mahalle yolu ile tarla yolunun kesiştiği noktada, sürücüsü belirlenemeyen 51 BC 946 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, baba Hasan ile oğlu Duran Deniz yaralandı. Yaralı baba-oğul, kaza yerine sevk edilen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Deniz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Duran Deniz'in iyi olduğu belirtildi. Polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.

 

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