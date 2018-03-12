(Görüntülü Haber) Motosiklet ile minibüsün çarpışması kamerada

Murat KÜÇÜK BOLU, () Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün Mudurnu ilçe girişinde girişinde meydana geldi. Bir marketten alışveriş yaptıktan sonra yola çıkan Zafer Tosun yönetimindeki 54 YC 991 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Mahmut Selman Özel idaresindeki 14 GJ 967 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, Özel yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altında bulunan Özel'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde, minibüs ile motosikletin çarpıştığı an yer aldı.