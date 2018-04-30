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(Görüntülü Haber) Motosiklet beton mikserinin altında kaldı; sürücü öldü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de beton mikserinin çaptığı motosikletin sürücüsü Ömer Aslan (60), hayatını kaybetti. Kaza, 15.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı açıklanmayan...

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de beton mikserinin çaptığı motosikletin sürücüsü Ömer Aslan (60), hayatını kaybetti. Kaza, 15.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı açıklanmayan 34 TJ 7594 plakalı beton mikseri, Ali Aslan yönetimindeki 80 AAC 256 plakalı motosiklete çaptı. Araç altında kalan motosikletin sürücü Ömer Aslan, yaşamını yitirdi. Kazayı duyup gelen Aslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından, Ali Aslan'ın cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, beton mikserinin sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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