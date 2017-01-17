ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, hareket halindeyken otogar girişinde bilinmeyen nedenle alev alan motosiklet, kullanılamaz hale geldi. Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çiçek'in kullandığı plakasız motosiklet, Karaköprü yönüne hareket halindeyken Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde aniden alev aldı. Çiçek'in sağa yanaşıp indiği motosiklet kısa sürede alev topuna döndü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.
(Görüntülü Haber) Motosiklet alev alev yandı
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, hareket halindeyken otogar girişinde bilinmeyen nedenle alev alan motosiklet, kullanılamaz hale geldi. Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Çiçek'in kullandığı plakasız motosiklet,...
17 Ocak 2017 Salı 16:42
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