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(Görüntülü Haber) Montunun astarında 902 gram eroin ele geçen Afgan tutuklandı

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Afgan uyruklu H.H.'nin montunun astarına gizlediği 902 gram eroin ele geçti. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Sivas- Erzincan...

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, Afgan uyruklu H.H.'nin montunun astarına gizlediği 902 gram eroin ele geçti. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Sivas- Erzincan karayolu girişindeki uygulama noktasında yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan Afganistanlı H.H.'nin üst aramasında, montunun astar kısmına gizlenmiş 902 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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