(Görüntülü Haber) Mobilyacıda başlayan yangın 3 işyerine daha sıçradı
KONYA'da bir mobilya dekorasyon atölyesinde başlayan ve sonrasında 3 işyerine daha sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak'ta,...
02 Ocak 2018 Salı 11:06
KONYA'da bir mobilya dekorasyon atölyesinde başlayan ve sonrasında 3 işyerine daha sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Saat 06.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak'ta, Ahmet Ulaş'a ait mobilya dekorasyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 işyerine daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Bir işyeri içerisinde bulunan kamyonet yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası 4 işyerinde büyük hasar meydana gelirken, 1 işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.