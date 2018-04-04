(Görüntülü Haber) MOBESE'lerin kayıt ettiği trafik kazaları

Burak EMEK DİYARBAKIR,()Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te aşırı hız ile dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi mesajı ile paylaşılan kaza anlarının görüntülerinde yaşananlar, saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı. Diyarbakır'da meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta duran araçlara arkadan hızla gelen otomobil çarptı. Mardin'de ise, yol ayrımından ana yola çıkan servis ana yoldan gelen TIR'ı fark etmeyerek kafa kafaya çarpıştı. Siirt'te de, kontrolsüz bir şekilde karşı yola geçmeye çalışan otomobilin sağdan gelen otomobili fark etmeyip çarpması MOBESE tarafından kaydedildi.