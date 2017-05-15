(Görüntülü Haber) Minübüsün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, servis minibüsünün çarptığı bisikletli 5 yaşındaki Batuhan Şanal yaralandı.



Kaza, bugün akşam saatlerinde, Ortaca-Dalyan yolunda meydana geldi. Ortaca'dan Dalyan yönüne giden İsmail Çoban yönetimindeki 48 S 4609 plakalı servis minibüsü, Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun önüne geldiğinde, bölünmüş yoldan kendisinden 3 yaş büyük ağabeyi ile birlikte bisikletleri ile yolun karşına geçmek isteyen Batuhan Şanal'a çarptı. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Batuhan Şanal, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Batuhan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Servis minibüsünün şoförü, polis tarafından gözaltına alındı.