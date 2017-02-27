(Görüntülü Haber) Minik Zehra Nur'un öldüğü kavganın şüphelileri adliyede

GAZİANTEP'te, ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet ettiği 3 yaşındaki Zehra Nur Gökdoğan'ın ölümüne neden olan kavgaya karışan 5 şüpheli, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Dün öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde, Ahmet B., Mustafa B., Talip B., Gökhan B. ve Ali Ö. arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada kimin ateşlediği tespit edilemeyen tabancadan çıkan kurşun, sokakta oyun oynayan Zehra Nur Gökdoğan'ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan minik Zehra, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığını tespit ettiği Ahmet B., Mustafa B., Talip B., Gökhan B. ve Ali Ö.'yü gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.