(Görüntülü Haber) Minik Zehra Nur'un öldüğü kavganın şüphelileri adliyede (3)

CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Evlerinin bulunduğu sokakta iki grubun kavgası sırasında ateşlenen tabanca kurşununun göğsüne isabet etmesiyle yaşamını yitiren Zehra Nur Gökdoğan'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Yeşilkent Mezarlığı'na götürülen Zehra'nın minik bedeni yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. ANNE: BANYO YAPMAYI ÇOK SEVERDİ Küçük kızının defnedildiği mezara su döken anne Elif Gökdoğan, "O banyo yapmayı çok severdi" diyerek gözyaşına boğuldu ve mezar taşını öptü.