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(Görüntülü Haber) Minik Muhammed, kibritle oynarken kendini yaktı

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde Muhammed Sever (3), kibritle oynarken, bulunduğu yatağı tutuşturdu. Ağabeyi Mikail Sever (17) tarafından alevlerin arasından yaralı kurtarılan Muhammed Sever, hastanede tedaviye alındı. Karayazı ilçesine bağlı...

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde Muhammed Sever (3), kibritle oynarken, bulunduğu yatağı tutuşturdu. Ağabeyi Mikail Sever (17) tarafından alevlerin arasından yaralı kurtarılan Muhammed Sever, hastanede tedaviye alındı. Karayazı ilçesine bağlı Aşağı İncesi köyünde Zahide-Dilaver Sever çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammed Sever, yatakta kibritle oynarken yangın çıkardı. Tutuşun yatakta alevlerin arasında kalan küçük Muhammed'in ağlama sesi üzerine ağabeyi Mikail Sever, odaya girdi. Kardeşi, Mikail Sever'i alevlerin arasından alırken, yangın da ailenin ve komşuların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Muhammed, götürüldüğü Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Muhammed'in hastanede bir an olsun başucundan ayrılmayan Zahide Sever, "Tandırda ekmek pişiriyordum. Eşim de ahırda hayvanlara bakıyordu. Muhammed odada yalnız yatağında kibritle oynuyordu. Kibriti yakıp yatağını ateşe vereceği hiç aklımıza gelmedi. Küçük oğlumu ağabeyi Mikail son anda kurtarmış. Bu bize büyük bir ders oldu" diye konuştu.

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