Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ) - MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı tecavüz edip boğarak öldürüldükten sonra cesedini gömdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Himmet Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
(Görüntülü Haber) Minik Irmak'ı öldürene ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (2)
Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ) - MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı tecavüz edip boğarak öldürüldükten sonra cesedini gömdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Himmet Aktürk, ağırlaştırılmış...
08 Mart 2017 Çarşamba 13:54
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