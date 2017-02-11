OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Kemer'de bir süpermarket zincirinin otoparkından minibüsüyle çıkan sürücünün üzerinden geçtiği 2 köpekten birinin ölmesi diğerinin yaralanmasına neden olduğu kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde marketten çıkan sürücünün minibüse bindikten sonra hızla sağa doğru manevra yaptığı ve yan yana duran iki köpeğin üzerinden geçtikten sonra da hızlı olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
(Görüntülü Haber) Minibüsün ezdiği köpeklerden biri öldü
OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Kemer'de bir süpermarket zincirinin otoparkından minibüsüyle çıkan sürücünün üzerinden geçtiği 2 köpekten birinin ölmesi diğerinin yaralanmasına neden olduğu kazanın güvenlik kamera görüntüleri...
11 Şubat 2017 Cumartesi 16:16
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