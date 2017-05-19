(Görüntülü Haber) Minibüsle TIR'ın arasında sıkışarak can verdi

ESKİŞEHİR'de lastik değiştirdiği sırada kamyonun çarpması sonucunda minibüsle TIR arasında sıkışan TIR şoförü 53 yaşındaki Reşit Genç olay yerinde öldü. Olay Eskişehir-Bozüyük karayolunun 10'uncu kilometresindeki Satılmışoğlu Köyü kavşağında meydana geldi. Reşit Genç, seyir halindeyken kullandığı 16 LND 39 plakalı TIR'ın, lastiklerden birinin patlaması üzerine aracını yolun sağına park etti. Reşit Genç'in cep telefonuyla çağırdığı lastik tamircisi Murat Özyılmaz, 26 UH 844 plakalı minibüsüyle TIR'ın bulunduğu yere geldi. TIR şoförü Raşit Genç lastik değiştirmeye yardım ettiği sırada Selamet Çelik yönetimindeki 26 KD 335 plakalı kamyon, park halinde duran lastik tamircine ait minibüse ve ardından da TIR'a yandan çarptı. Minibüs ile TIR arasında sıkışan Reşit Genç olay yerinde öldü. Lastik tamircisi Murat Özyılmaz'a ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Kamyon şoförü Selamet Çelik jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.