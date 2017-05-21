Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"

(Görüntülü Haber) Minibüs şoförünün yola bıraktığı valiz paniğe neden oldu

Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS, () - GAZİANTEP'ten Kilis'e yolcu taşıyan Erdal Ö.'nün, Emniyet Müdürlüğü ve Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu caddeye yanlışlıkla bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi. Olay, öğleden sonra...

Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS, () - GAZİANTEP'ten Kilis'e yolcu taşıyan Erdal Ö.'nün, Emniyet Müdürlüğü ve Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu caddeye yanlışlıkla bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi.

Olay, öğleden sonra Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ile 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Kilis'e 79 M 108 plakalı minibüsle yolcu taşıyan Erdal Ö., İnönü Caddesi'nde bir yolcuyu indirirken yanlışlıkla üniversite öğrencisi Birgül A.'nın valizini de yol kenarına indirip yola devam etti. Yol kenarında valiz görenler, içerisinde bomba olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, çevredeki vatandaşları uzaklaştırıp yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Otogarda valizinin olmadığını fark eden Birgül A.'nın tarifiyle sürücü Erdal Ö., valizi İnönü Caddesi'nde bıraktığını söyledi. Polisler, önlem aldıkları yolda bomba imha uzmanlarını beklerken gelen Birgül A. durumu anlatıp valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Valiz Birgül A.'ya teslim edilirken, yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246