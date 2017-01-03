(Görüntülü Haber) Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), ) - MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde düzenlenen operasyonda, 77 gram esrar, 409 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Milas'ta polis ekipleri, İzmir'den ilçeye yabancı plakalı lüks bir otomobille uyuşturucu madde getirileceğini öğrendi. Geçen 29 Aralık'ta, şüpheli otomobilin Milas'ta bir otel önünde park halinde bulunduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti. Narkotik köpeği 'Oskar'la, otomobilde ve bu araçla otele gelen 4 şüphelinin kaldığı odada arama yapıldı. Aramada 77 gram esrar, 409 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler Ş.A., A.D., E.K. ve M.D. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelilerle bağlantılı olduğunu belirlediği A.R.E, B.Ü. ve V.G.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bu sabah, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.