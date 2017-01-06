(Görüntülü Haber) Midyat'ta lastiği patlayan TOMA şarampole devrildi
MARDİN'in Midyat İlçesi'nde, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Midyat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TOMA, Mardin...
06 Ocak 2017 Cuma 14:44
MARDİN'in Midyat İlçesi'nde, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Midyat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TOMA, Mardin Yolu 5'inci kilometresinde ilerlediği sırada lastiği patladı. Patlayan lastik nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarındaki 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, TOMA, Midyat Belediyesi'ne ait kepçe ile olay yerinden kaldırıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.