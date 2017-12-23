(Görüntülü Haber) Midibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen Ayşe Bahtiyar (67), servis midibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Hisar Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki iki aracın arasından yolun karşı tarafına geçmek isteyen Ayşe Bahtiyar'a, A.B. yönetimindeki 59 S 4004 plakalı işçi taşıyan servis midibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altına grip yaklaşık 20 metre sürüklenen Bahtiyar, yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, Ayşe Bahtiyar'ı aracın altından çıkarıp, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bahtiyar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis, midibüs sürücüsü A.B.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.