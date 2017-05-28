(Görüntülü Haber) Midibüsün çarptığı taksideki kadın öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde midibüsün çarptığı taksideki yolcu Türkan Öztürk öldü, sürücü Bekir Arslan yaralandı.



Kaza, dün Otogar Kavşağı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alanya yönünden gelen Bekir Arslan yönetimindeki 07 J 0060 plakalı taksiyle, otogardan gelen İsmail Uçar yönetimindeki 07 FUJ 03 plakalı tur midibüsü çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatan taksi bir süre sürüklendi. Kazada takside yolcu olarak bulunan Türkan Öztürk ağır, şoför Bekir Arslan ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye götürüldü. Özel bir hastanede tedaviye alınan Türkan Öztürk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Midibüs şoförü İsmail Uçar polis tarafından gözaltına alındı.