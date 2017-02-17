(Görüntülü Haber) Midibüsün çarptığı Suriyeli çocuk öldü, kaza anı kamerada

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, şehir içinde yolcu taşıyan midibüsün çarptığı Suriye uyruklu 10 yaşındaki Abdo Hasan, hastanede yaşamını yitirdi. Midibüsün çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olay, öğle saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Kız kardeşi ile birlikte Toros Sokak'taki evinin önünde oyun oynayan Abdo Hasan'a, İsrafil Y,. yönetimindeki 27 H 0157 plakalı midibüs çarptı. Çarpmayla yola savrulup yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Hasan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olay yerinde çalışma yapan polis, midibüs şoförü İsrafil Y.'yi gözaltına aldı. KAZA ANI KAMERADA Polis, kaza yerinde inceleme yaptı. Abdo Hasan'ın ölümüne neden olan kaza anı ise, sokak içerisinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde; sokağa giren midibüsün kaçmaya çalışan Abdo Hasan'a çarpıp sürüklediği yer aldı. Kaza sonrası sürücü İsrafil Y.'nin de sinir krizi geçirdiği görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.