ANTALYA, () - ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi yapılan Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönen bir midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.
(Görüntülü Haber) Midibüs uçuruma devrildi: 2 ölü, çok sayıda yaralı var (1)
ANTALYA, () - ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi yapılan Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönen bir midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.
12 Şubat 2017 Pazar 18:05
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