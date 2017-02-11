(Görüntülü Haber) Mide küçültme ameliyatı sonrası öldü, yakınları doktoru suçladı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 20 gün önce özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olduktan sonra fenalaşarak yoğun bakımda tedavi altında alınan 29 yaşındaki Hatice Durak Aydın, bugün hayatını kaybetti. 34 yaşındaki Veysel Aydın, eşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu ileri sürerek, bu nedenle yasal yollara başvuracağını söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren Doç.Dr. Recep Aktimur ise ameliyatla ilgili bir sorun olmadığını söyledi. Samsun'un Atakum İlçesi Yeni Mahallede oturan evli ve 1 çocuk annesi, özel bir şirkette çalışan Hatice Durak Aydın, 20 gün önce özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı oldu. İddiaya göre ameliyatın ardından fenalaşan ve kalbi duran Aydın'a yaklaşık 1.5 saat kalp masajı yapıldıktan sonra tekrar hayata döndürüldü. Ardından da hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tevavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Eşinin ölümünden doktoru sorumlu tutan Veysel Aydın, "Eşim 20 gün önce hastanede Doç.Dr. Recep Aktimur tarafından mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından doktor, operasyonun başarılı geçtiğini söyledi. Daha sonra servise alındı. Eşim yarım saat sonra kendine geldi ve sırtının ağrıdığını söyledi. Bunun üzerine doktoru çağırdık. Durumu izah ettik ve bize 'dayanmalısınız bu acı 1-2 saate geçer' dedi. Eşim hasta koltuğuna oturup oturamayacağını sorduğunda 'oturabilir' dedi. Eşim koltuğa oturduktan 5 dakika sonra fenalaştı ve kalbi durdu. Yaklaşık 1 saat kalp masajı yapıp kalbi tekrar çalıştırıp yoğun bakıma aldılar" dedi. Eşinin hiçbir hastalığının bulunmadığını belirten Aydın, "Yoğun bakımda tetikleri yapıldı. Bize bilincinin açık olduğunu, duyduğunu ancak solunum cihazına bağlı olduğu için konuşamadığını söyleyip 2-3 gün içinde sarvise alacaklarını söylediler. Salı günü enfeksiyon nedeniyle durumunun ağırlaştığını söylediler ve eşim bugün vefat etti. Eşimin ihmal sonucu öldü. Ameliyattan çıkan hastayı hemen servise aldılar. Yasal haklarımızı arayacağız" dedi. Ölen Hatice Durak Aydın'ın dayısı Selahattin Kavas ise, "Yeğenim sapasağlam, yürüyerek, kendi ayağıyla hastaneye ameliyata geldi. Yasal haklarımızı arayacağız" diye konuştu. İddialarla ilgili olarark Doç. Dr. Recep Aktimur, şunları söyledi: "Hastaya 20 gün önce obezite cerrahisi yaptık. Sorunsuz ve kısa süren bir ameliyat oldu. Ameliyattan 2-3 saat sonra hasta servisteyken kalbi durdu. Normalde 45 dakika sürmesi gereken kalp masajını ısrarla 1.5 saat yaptık ve hastayı hayata döndürdükten sonra yoğun bakıma aldık. Hayati fonksiyonları bir bir yerine geldi. Solunum cihazına bağlı bir şekilde devam ettik. Kapalı yöntemle karın içine girip değerlendirme yaptık. Ameliyat alanında bir sorun görmedik. Ameliyat videosunu hasta yakınlarına da verdik. Ameliyattan sonraki 3'üncü gün ciddi bir akciğer ödemi olduğunu gördük ve yaptığımız değerlendirmede cerrahi bir problem olmadığına kanaat getirdik. Akciğer tedavisi için hastayı dahiliye bölümüne gönderdik. O günden itibaren sürekli takip edildi. Dünden itibaren de durumu kötüleşti. Ameliyatla ilgili bir sorun yok." Hatice Durak Aydın'ın cenazesi ailesi tarafından hastaneden alınarak toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.