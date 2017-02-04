(Görüntülü Haber) Mide küçültme ameliyatı olan camcı öldü

İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde camcılık yapan 2 çocuk babası 40 yaşındaki Devrim Türk, mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi. Türk ailesinin avukatı Zafer Binici, ameliyatı yapan sağlık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Fatma Türk ile evli olan, Ayhan Egemen ve Zeynep Kumsal adlı iki çocuğu bulunan Devrim Türk, geçen 31 Ocak'ta, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla mide küçültme ameliyatı olmak için İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde özel bir hastaneye yattı. 120 kilo olan Devrim Türk'e aynı gün kapalı mide küçültme ameliyatı yapıldı. İddiaya göre Türk, iki gün arayla bağırsağında delinme olduğu gerekçesiyle iki kez daha ameliyat oldu. İkinci bağırsak delinme ameliyatı sonrası enfeksiyon kapma riskiyle yoğun bakım ünitesine alınan Devrim Türk, dün saat 23.00'te yaşamını yitirdi. Oğlunun ölümünde doktorların ihmali olduğunu iddia eden baba Mesut Türk, avukatları Zafer Binici ile birlikte Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Baba Mesut Türk, şikayet dilekçesinde "Oğlum ikinci bağırsak delinme ameliyatı sonrası tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Dün gündüz doktorlar durumunun iyi olduğunu söyledi. Durumunun böyle gitmesi durumunda ziyaret edeceğimiz söylendi. Ben hastane yakınlarında beklerken, ameliyatı yapan doktor Ö.D., telefonla arayıp 'Devrim'in durumu çok kritik, değerleri kötü çıktı, kalp masajı yapmaya başladık, buradaysanız odama gelin' dedi. Doktorun odasına gittiğimde ağlayarak bana 'Tüm hastane ilgileniyor' diye söyledi. Ben de ağlamaya başladım, kendimden geçip bayılmışım. Daha sonra kendime geldiğimde oğlumun öldüğünü söyledi. Oğlumun cenazesini görmek istedim, bana göstermediler. Cenazesini almak için hastaneye geri gittiğimde, belediyeye ait araçla Kemalpaşa'ya gönderildiğini öğrendim. Benim oğlum normal bir şekilde yaşamını yitirmedi. Oğlumun ameliyat hatası ve ihmal sonucunda vefat ettiğini düşünüyorum. Oğlumun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasını istiyorum. Ameliyatı yapan doktor Ö.D. ve ameliyata giren ekipten şikayetçiyim" dedi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, ailenin avukatı Zafer Binici ve baba Mesut Türk'ün talebi doğrultusunda, Devrim Türk'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi. Devrim Türk'ün Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde bulunun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Devrim Türk'ün ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Türk, yarın yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek. ÖZEL RUHSAT VERİLMELİ Sağlık hukuku uzmanı ve Türk ailesinin avukatı Zafer Binici, Türkiye'de sayısı hızla artan obezite ameliyatlarında ölüm oranının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Avukat Binici, Sağlık Bakanlığı'nın obezite ameliyatlarını yapan merkez ve doktorları ruhsatlandırması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de her gün onlarca obezite ameliyatı gerçekleştiriliyor. En çok da midenin üçte ikisinin alınmasına dayalı 'tüp mide' ameliyatı gerçekleştiriliyor. Maalesef bu ameliyatlar nedeniyle genç yaşta hayatını kaybeden çok sayıda hasta var. Ancak bu kadar önemli ameliyatları yapan hastanelere, Sağlık Bakanlığı tarafından bir ruhsat verilmeli. Türkiye'de organ naklinde ruhsatı olmayan doktor, organ nakli ameliyatını gerçekleştiremez. Naklin yapıldığı merkeze de ayrı bir ruhsat verilir. Bu uygulamanın obezite ameliyatlarında da yürürlüğe konması gerekiyor" dedi.