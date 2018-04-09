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(Görüntülü Haber) MHP'li Büyükataman'ın villasına giren hırsız yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın villasına giren hırsız, polis operasyonuyla yakalandı. Hırsızın, emniyette suç kaydı bulunan Hüseyin Ş. (36) olduğu belirlendi. MHP Genel...

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın villasına giren hırsız, polis operasyonuyla yakalandı. Hırsızın, emniyette suç kaydı bulunan Hüseyin Ş. (36) olduğu belirlendi. MHP Genel Sekreteri Büyükataman’ın merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki villasına 2 Nisan günü giren hırsız, ruhsatlı av tüfekleri ile ziynet eşyasını ve özel dosyaları çaldı. Hırsızlık olayının ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelinin, emniyette suç kaydı bulunan Hüseyin Ş. olduğunu tespit etti. Yaylacık Mahallesi’nde olduğunu belirlenen şüpheli Hüseyin Ş., takibe alındı. Hüseyin Ş., takip sırasında polis ekiplerini fark edince kovalamaca yaşandı. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan Hüseyin Ş., gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, MHP'li Büyükataman’ın evinden çaldığı eşya ele geçirildi. Hüseyin Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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