(Görüntülü Haber) Mezuniyet töreni yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN,() - KARAMAN'da Kazımkarabekir ilçesindeki Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 22 yaşındaki Muazzez Karaburun'un mezuniyet törenine gelen ailesi trafik kazası geçirdi. Kazada Muazzez Karaburun'un eniştesi 32 yaşındaki Mehmet Germen öldü, annesi, babası, ablası ve 4 yaşındaki yeğeni yaralandı. Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazımkarabekir Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü'nde öğrenim gören Muazzez Karaburun'un bugün akşam mezuniyet töreni vardı. Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ndeki ailesi, kızlarının törenine katılmak için yola çıktı. Muazzez Karaburun'un eniştesi Mehmet Germen yönetimindeki 01 R 9378 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü Kazımkarabekir İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıkta kaybetti. Araç, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Germen öldü. Kazada, Muazzez Karaburun'un annesi 43 yaşındaki Makbule Karaburun, babası 52 yaşındaki Süleyman Karaburun, ablası 25 yaşındaki Mukaddes Germen ve 4 yaşındaki yeğeni Pelinay Germen de yaralandı. Muazzez Karaburun, kaza yerine giderek, ailesine yardım etti. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muazzez Karaburun da ailesinin yanında ambulansla hastaneye geldi. Genç kız, yeğeni Pelinay'ı, ambulanstan alıp, kucağında acil servise kadar taşıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.