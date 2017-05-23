Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () PENDİK Kaynarca Mezarlığı'nda mezar kazımı sırasında patlamamış top mermisi bulundu. Polisler, top mermisini muhafaza ederek bomba imha şube müdürlüğüne götürdü. Pendik Kaynarca Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki Kaynarca Koca Mezarlığı'nda saat 15,30 sıralarında mezar kazımı sırasında top mermisi bulundu. Mezar kazan kişiler, buldukları top mermisini yüzeye çıkartarak polisi aradı. Ekipler, olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha ekipleri patlamamış top mermisi üzerinde inceleme yaptı. Muhafaza altına alınan top mermisi Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu
Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, () PENDİK Kaynarca Mezarlığı'nda mezar kazımı sırasında patlamamış top mermisi bulundu. Polisler, top mermisini muhafaza ederek bomba imha şube müdürlüğüne götürdü. Pendik Kaynarca...
23 Mayıs 2017 Salı 16:50
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