(Görüntülü Haber) Mezarlıkta karnından bıçaklanmış halde bulundu
KONYA'da Mustafa E. (65), bir mezarlıkta karnından bıçaklanmış halde ağır yaralı bulundu. Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Üçler Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mezarlıktaki temizlik...
19 Mart 2018 Pazartesi 13:01
KONYA'da Mustafa E. (65), bir mezarlıkta karnından bıçaklanmış halde ağır yaralı bulundu. Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Üçler Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mezarlıktaki temizlik görevlisi, çalıştığı sırada bir kişinin kanlar içinde hareketsiz halde yattığını gördü. Görevli hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin bıçakla karnından yaralanmış olduğunu belirledi. Kimliğinin Mustafa E. olduğu tespit edilen bilinci kapalı yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Mezarlıkta bir de bıçak bulan polis, Mustafa E.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.