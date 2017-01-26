(Görüntülü Haber) Mezarlıkta infaz: 3 ölü (4)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Adana'da kovalamaca sonucu 01 ERG 36 plakalı otomobille kaçtıkları Alihocalı Mezarlığı'nda direğe çarparak durunca, kalaşnikof ve tabancalarla öldürülen 3 kişinin oto tamircisi Ufuk Altun, üniversite öğrencisi Eser Binen ile işsiz Refik Bingül olduğu saptandı. Dün saat 23.00'den itibaren aradıkları 3 gencin öldürüldüğünü bu sabah duyan aileleri mezarlığa geldiklerinde sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde infazda kullanılan kalaşnikof silah ve tabancalara ait 50 boş kovan bulundu. Öldürülen 3 gencin arkadaş oldukları ve infazdan kurtulmak için otomobille kaçtıkları ve kovalamaca sırasında mezarlığa giren aracın direğe çarpması sonucu arkadan gelen kişilerce ateş edilerek öldürüldükleri değerlendirildi.