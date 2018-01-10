(Görüntülü Haber) Metruk binada çıkan yangın korkuttu

SİVAS'ta tek katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın saat 22.00 sıralarında Kümbet Mahallesi 26'ncı Sokakta meydana geldi. Uzun süredir boş olan tek katlı kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası metruk ev kullanılmaz hale geldi. Yanan evin bitişiğindeki evlerin sahipleri, binaya zaman zaman ısınmak için giren çocukların olduğunu ve yangının da onlar tarafından çıkarılmış olabileceğini söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.