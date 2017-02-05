İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşan servis minibüsü, metrobüs yolundaki metrobüse çarpıp tekrar kendi yoluna savruldu. Olayda çoğu metrobüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kontrollü olarak sürdü.. Hasar oluşan metrobüs ve minibüs kaza yerinden kaldırıldı. Seferler normal olarak yapılıyor.
(Görüntülü Haber)Metrobüs yolunda kaza - 2
İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL, () KÜÇÜKÇEKMECE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşan servis minibüsü, metrobüs yolundaki metrobüse çarpıp tekrar kendi yoluna savruldu. Olayda çoğu metrobüste bulunan 10 kişi yaralandı....
05 Şubat 2017 Pazar 09:40
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