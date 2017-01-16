Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...
Kargo uçağı düştü: 37 ölü
Türk Kargo uçağı düştü: 37...

(Görüntülü Haber) Mersin’de uyuşturucu operasyonu

MERSİN, () MERSİN'de düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 191 kilo 960 gram esrar ele geçirilirken, 6 zanlı tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotik timleri, Doğu illerinden Mersin'e getirilecek...

MERSİN, () MERSİN'de düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 191 kilo 960 gram esrar ele geçirilirken, 6 zanlı tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotik timleri, Doğu illerinden Mersin'e getirilecek uyuşturucunun pazarlanacağı yönünde alınan istihbarat üzerine çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında 7 Ocak'ta yapılan operasyonda 111 kilo 980, 9 Ocak'ta ise 79 kilo 980 gram olmak üzere toplam 191 kilo 960 gram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 6 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55