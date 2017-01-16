MERSİN, () MERSİN'de düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 191 kilo 960 gram esrar ele geçirilirken, 6 zanlı tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotik timleri, Doğu illerinden Mersin'e getirilecek uyuşturucunun pazarlanacağı yönünde alınan istihbarat üzerine çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında 7 Ocak'ta yapılan operasyonda 111 kilo 980, 9 Ocak'ta ise 79 kilo 980 gram olmak üzere toplam 191 kilo 960 gram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 6 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
(Görüntülü Haber) Mersin’de uyuşturucu operasyonu
MERSİN, () MERSİN'de düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 191 kilo 960 gram esrar ele geçirilirken, 6 zanlı tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotik timleri, Doğu illerinden Mersin'e getirilecek...
16 Ocak 2017 Pazartesi 12:48
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